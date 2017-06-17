Ночиони завершил игровую карьеру

Бывший форвард сборной Аргентины Андрес Ночиони официально завершил игровую карьеру. 37-летний баскетболист ранее заявлял о своем намерении в рамках церемонии чествования "Реала".
- Я ухожу, но я знаю, что отдал все каждой команде, за которую выступал, - написал аргентинец в своем Твиттере. – Благодарю всех, кто дал мне возможность играть в баскетбол.
Ночиони провел восемь сезонов в НБА, выступая за "Чикаго", "Сакраменто" и "Филадельфию". Последние два сезона аргентинец играл в Испании – за "Басконию" и "Реал". Со сборной Аргентины он становился олимпийским чемпионом в 2004 году.
Me retiro!!! Pero con la tranquilidad de haber dejado todo para los equipo que estuve!– Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 17 июня 2017 г.