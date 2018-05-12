"Нижний Новгород" в овертайме обыграл "Локомотив"

"Нижний Новгород" обыграл "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (92:86).

В составе хозяев самым результативным стал Артем Комолов - 17 очков. У гостей столько же очков в свой актив записал Брайан Квале.

"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на третьей позиции. "Нижний Новгород" на седьмом месте. Обе команды пробились в плей-офф.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" - "Локомотив" (Краснодар) - 92:86 ОТ (17:23, 18:19, 20:19, 21:15, 16:10)

"Нижний Новгород": Артем Комолов (17 очков), Стеван Еловац (14), Петр Губанов (12), Иван Стребков (12+8 передач)

"Локомотив": Брайан Квале (17), Марди Коллинз (11+5 передач), Фрэнк Элегар (11+6 подборов), Йонас Мачюлис (11+6 подборов), Джо Рэгланд (10+5 передач)