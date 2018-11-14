13:20 | Баскетбол

Нандо де Коло в символической сборной 6-й игровой недели Единой Лиги ВТБ

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Официальный Твиттер Единой Лиги ВТБ опубликовал символическую сборную лучших баскетболистов шестой игровой недели турнира.

В состав символической пятерки попали: разыгрывающий "Цмоки Минск" Стефан Муди, разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, защитник ЦСКА Нандо Де Коло, защитник "Зенита" Сергей Карасев и нападающий "Химок" Джордан Мики.

 

 

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