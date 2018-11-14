Нандо де Коло в символической сборной 6-й игровой недели Единой Лиги ВТБ

Официальный Твиттер Единой Лиги ВТБ опубликовал символическую сборную лучших баскетболистов шестой игровой недели турнира.
В состав символической пятерки попали: разыгрывающий "Цмоки Минск" Стефан Муди, разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, защитник ЦСКА Нандо Де Коло, защитник "Зенита" Сергей Карасев и нападающий "Химок" Джордан Мики.
⭐ Стефан Муди, Иван Стребков, Нандо Де Коло, Сергей Карасев и Джордан Мики - в символической пятерке шестой игровой недели– VTB United League (@VTBUL) 14 ноября 2018 г.
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⭐ Stefan Moody, Ivan Strebkov, @NandoDeColo, @SKgetbuckets & @Jmickey_02 select to All-VTB League Team of the Week #6 pic.twitter.com/QmxZBchaCe
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