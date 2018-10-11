"Надежда" во второй раз обыграла "Чукурову" и вышла в групповой этап Евролиги

Российский клуб "Надежда" (Оренбург) пробился в групповой этап женской Евролиги. Команда во второй раз обыграла турецкий клуб "Чукурова" (76:74).

В первом матче также победила "Надежда" - 60:58. Таким образом, именно российский клуб завоевал путевку в групповой этап.

Самой результативной в составе команды из "Оренбурга" стала Сандра Игуеравидзе, набравшая 18 очков.

Евролига

Женщины

Предварительный раунд

Ответный матч

"Надежда" (Оренбург, Россия) - "Чукурова" (Турция) – 76:74 (25:29, 17:18, 20:9, 14:18)

Первый матч – 60:58