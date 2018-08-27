Моргунов и Степанова стали баскетбольными менеджерами

Известные в прошлом российские баскетболисты - призер двух Олимпиад и чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Степанова и чемпион Европы-2007 Никита Моргунов стали выпускниками программы ФИБА "Тайм-аут".

Моргунов в штаб-квартире международной федерации в швейцарском Мисе получил диплом баскетбольного менеджера вместе с еще 55 бывшими спортсменами. Степанова по личным обстоятельствам церемонию пропустила. Всего же обучение по программе в первый год ее существования прошли 75 человек, сообщает пресс-служба организации.

"Тайм-аут" основан ФИБА в 2017 году - целью образовательной программы, разработанной при поддержке национальных федераций, является помощь выдающимся баскетболистам в адаптации к другой деятельности по окончании спортивной карьеры.