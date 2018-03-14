Модестас Паулаускас: "После фильма "Движение вверх" настоящий бум начался"

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР литовец Модестас Паулаускас поделился своим впечатлением о фильме "Движение вверх". По его словам, он не думал, что в России это картина вызовет такой резонанс.

– Да, картину широко показывали в Литве. Люди ее приняли, в кинотеатрах было много зрителей, – цитирует Паулаускаса rg.ru. – Знаю тех, кто ходил по два-три раза, я выслушал потом массу восторженных отзывов.

Премьера состоялась в Вильнюсе в Forum Palace. Когда в зале включили свет, обратил внимание на заплаканные лица. Конечно, в основном женские, но и мужчин пробирало до слез.

– Выросли поколения, которые, наверное, и не слышали о драме тех финальных трех секунд.

– И это нормально. Каждый день происходят новые события, заслоняющие собой предыдущие. Все со временем забывается, острота воспоминаний притупляется. Как в природе: старые листья опадают, на их месте вырастают другие.

Конечно, фильм подстегнул интерес к истории многолетней давности. Настоящий бум начался. Вот и сын говорит: "Папа, ты опять стал популярен". Модестас живет с нами, играет во второй лиге чемпионата Литвы по баскетболу. Рост хороший – 210 сантиметров, меня перерос на полголовы. Второго сына мы с Яниной потеряли в 2011 году. Жигимантас погиб в автоаварии в десяти километрах отсюда. Не справился с управлением и на полном ходу врезался в дерево. Ему было 18 лет, заканчивал школу...

Но это так, отступление. Возвращаюсь к "Движению вверх".

Поначалу меня удивило, что российские кинематографисты решили обратиться к Мюнхену. С другой стороны, все объяснимо: это была первая победа советских баскетболистов на Олимпиаде, да еще над американцами. Нужны примеры, которые воспитывают.

– Ожидали, что фильм вызовет такой резонанс?

– Честно сказать, нет. Тем более, в вашей стране. В Литве баскетбол очень любят, у нас он всегда был спортом номер один. Так исторически сложилось. Но в России, насколько понимаю, хоккей с футболом гораздо популярнее. Я видел прекрасную картину о Валерии Харламове "Легенда N 17", ее сделали те же продюсеры со студии Никиты Михалкова. Вот и в этот раз они не ошиблись, все рассчитали правильно, справились с поставленной задачей.

Поначалу я даже отказывался ехать на премьеру. Из-за проблем со спиной мне трудно ходить на большие расстояния, не хотел показываться на публике в таком состоянии. Звонили из Москвы, Вильнюса, но я всем объяснил, что не смогу быть. На здоровье жаловаться не стал, сослался на семейные обстоятельства, наплел, что должен уехать куда-то на неделю.

Организаторы оказались очень настойчивыми, позвонили повторно и сказали, что ради меня специально отложили дату премьеры, сдвинули на несколько дней. Федерация баскетбола Литвы подключилась. Арвидас Сабонис, нынешний президент и мой бывший ученик, просил не пропускать показ фильма. И что оставалось делать? Как отпираться в такой ситуации? Словом, зажали в угол, и я пообещал Сабасу, что приеду...