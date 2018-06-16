"Милан" выиграл чемпионат Италии

"Милан" переиграл "Тренто" в 6-м матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии (96:71). Миланский клуб одержал победу и в 28-й раз в истории выиграл турнир.
Самым результативным игроком 6-й встречи стал атакующий защитник "Милана" Эндрю Гаудлок, набравший 21 очко.
Чемпионат Италии
Плей-офф
Финал
6-й матч
"Тренто" – "Милан" – 71:96 (20:25, 13:23, 23:18, 15:30)
Счет в серии: 2-4.
Per la 28ª volta l’@OlimpiaMI1936 Campione d’Italia!#LBAFinals @PosteMobile #LBAPlayoff pic.twitter.com/V2GXU9v8t1– Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) 15 июня 2018 г.