"Милан" выиграл чемпионат Италии

"Милан" переиграл "Тренто"​ в 6-м матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии (96:71). Миланский клуб одержал победу и в 28-й раз в истории выиграл турнир.

Самым результативным игроком 6-й встречи стал атакующий защитник "Милана" Эндрю Гаудлок, набравший 21 очко.

Чемпионат Италии

Плей-офф

Финал

6-й матч

"Тренто" – "Милан" – 71:96 (20:25, 13:23, 23:18, 15:30)

Счет в серии: 2-4.