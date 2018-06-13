Мазурс продолжит работу на посту главного тренера "Пармы"

Николайс Мазурс останется главным тренером "Пармы". Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал его соглашение на следующий сезон. Эту информацию подтвердил генеральный директор "Пармы" Александр Башминов.

– Николайс останется тренером "Пармы" на следующий сезон, – рассказал он "Известиям". – Мы воспользовались опцией в его контракте, позволяющей продлить договор.