03:00 | Баскетбол

Мазурс продолжит работу на посту главного тренера "Пармы"


Николайс Мазурс останется главным тренером "Пармы". Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал его соглашение на следующий сезон. Эту информацию подтвердил генеральный директор "Пармы" Александр Башминов.

– Николайс останется тренером "Пармы" на следующий сезон, – рассказал он "Известиям". – Мы воспользовались опцией в его контракте, позволяющей продлить договор.

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/754665/timur-ganeev/parma-prodlila-kontrakt-nikolaisa-mazursa

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