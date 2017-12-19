Максим Рябков: "Решение Таурази об уходе из УГМК было неожиданным для клуба"

Директор УГМК Максим Рябков отметил, что решение четырехкратной олимпийской чемпионки Дайаны Таурази покинуть клуб было неожиданным. Тем не менее, Рябков подчеркнул, что американке спортсменке требуется пауза и перезагрузка.

– Причины уходы Таурази? Это такие сферы, о которых не вполне этично говорить на публику, – цитирует "Р-Спорт" Рябкова. – Просто бывают такие моменты, когда приходит усталость и моральная, и физическая, и организму требуется пауза и перезарядка. Видимо, такой момент произошел с Дайаной, которая много лет играла практически без остановок 12 месяцев в году.

Мы нашли общее понимание того, что ей нужна эта пауза, чтобы продолжать на высоком уровне играть в баскетбол в будущем. Все это достаточно неожиданно для нас, но такова реальность, мы ее принимаем и будем искать новый путь.