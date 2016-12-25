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Максим Рябков: "Купили шампанское заранее, потому что верили в УГМК"

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Директор УГМК Максим Рябков подчеркнул, что клуб приобрел шампанское для празднования победы в решающем матче Кубка России с курским "Динамо" заранее. Уральские спортсменки в субботу в Курске взяли верх над хозяевами со счетом 66:60, завоевав трофей в рекордный восьмой раз.

– Мы отметили победу двумя трехлитровыми бутылками шампанского в раздевалке, – приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. – В Курске такое шампанское оперативно купить реально сложно, особенно в субботу вечером. Конечно, все было сделано заранее, потому что мы верили в наших девчонок, в их талант, мастерство, силу духа и опыт. Именно поэтому эти девочки и являются игроками УГМК.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161225/1114236550.html

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