Максим Рябков: "Купили шампанское заранее, потому что верили в УГМК"

Директор УГМК Максим Рябков подчеркнул, что клуб приобрел шампанское для празднования победы в решающем матче Кубка России с курским "Динамо" заранее. Уральские спортсменки в субботу в Курске взяли верх над хозяевами со счетом 66:60, завоевав трофей в рекордный восьмой раз.

– Мы отметили победу двумя трехлитровыми бутылками шампанского в раздевалке, – приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. – В Курске такое шампанское оперативно купить реально сложно, особенно в субботу вечером. Конечно, все было сделано заранее, потому что мы верили в наших девчонок, в их талант, мастерство, силу духа и опыт. Именно поэтому эти девочки и являются игроками УГМК.