Максим Рябков: "Баскетболистки УГМК проявили героизм в выигранном финале Кубка России в Курске"

Директор УГМК Максим Рябков подчеркнул, что победа над курским "Динамо" в решающем матче Кубка России досталась в очень сложной борьбе. По его словам, команда проявила настоящий героизм. Уральские спортсменки в субботу в Курске выиграли у местного "Динамо" со счетом 66:60, завоевав трофей в рекордный восьмой раз.

– Победа в финале далась очень сложно, потому что мы не вели специальной подготовки к Кубку России – в том формате, в котором проходит турнир, – приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. – И не покупали игроков с российским гражданством, играли шестью опытными россиянками и нашими молодыми талантами – Лизой Комаровой и Викой Завьяловой. Поэтому успех особенно приятен, с учетом реального героизма, проявленного нашими девушками.

Наш капитан Ольга Артешина получила тяжелое рассечение головы и покинула площадку, в прямом смысле слова истекая кровью. В раздевалке наш персонал наложил ей швы, и она сумела вернуться в игру, когда наша команда уступала. И это стало огромным моральным подъемом для всех, и мы довели финал до победы.