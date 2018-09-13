Макиев сменил ЦСКА на "Уралмаш"

Бывший центровой ЦСКА Алан Макиев присоединился к "Уралмашу", который в этом сезоне будет выступать в Суперлиге-1, сообщают "Известия". Контракт с 27-летним баскетболистом рассчитан на один год.

– Действительно, Алан подписал контракт с нашим клубом на один сезон, – сказал главный тренер "Уралмаша" Олег Мелешенко. – Пока не могу сказать, в какой форме находится Макиев, он провел с нами только одну тренировку. Но для нашего клуба это в любом случае усиление.

В прошлом сезоне игрок провел пять матчей за ЦСКА (одна игра Евролиги, четыре – Единой лиги ВТБ), суммарно провел на паркете 30 минут, набрал 16 очков и сделал семь подборов. Также центровой трижды призывался на помощь ЦСКА-2, в составе которого он набирал девять очков, делал 3,7 подбора и один блок-шот за 16,8 минуты в Суперлиге-1.