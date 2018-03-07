Мачюлис подписал контракт с "Локомотивом-Кубань" до конца сезона

"Локомотив-Кубань" подписал контракт с литовским форвардом Йонасом Мачюлисом. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона. Ранее он выступал за "Жальгирис", "Милан", "Балтаи", "Панатинаикос", "Милан" и "Реал". В текущем сезоне форвард провел 22 матча в Евролиге, в которых за 12 минут в среднем набирал 3 очка и 1,8 подбора.

– Я очень рад, что мне так быстро поступило предложение стать частью команды "Локо", – цитирует официальный сайт клуба Мачюлиса. – Я надеюсь, что смогу помочь клубу в борьбе за титулы и буду полезным на площадке.