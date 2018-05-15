Лука Дончич: "Де Коло и Родригес - самые опасные в ЦСКА"

Защитник "Реала" Лука Дончич сказал, что команда ставит перед собой цель выиграть Евролигу. Также он рассказал, кого опасается в составе ЦСКА - соперника по полуфиналу.

"Самое главное для меня, даже важнее титула MVP, это победа в Евролиге. Если выиграю еще и Евробаскет - это будет абсолютно идеальный сезон для меня. Я упорно тренируюсь, как и вся команда. Мы готовы, - цитирует игрока Eurohoops. - К матчу с ЦСКА в пятницу нужно подойти так же, как к любому другому и серьезно мотивированными. С ЦСКА нужно играть интенсивно, хорошо играть на подборах и не терять мяч. Нужно играть от всей души. Опасными у них могут быть все игроки, но особенно Нандо Де Коло и Серхио Родригес. Это очень талантливые и очень сильные баскетболисты. Нам нужно быть с ними осторожными.

Матч ЦСКА – "Реал" состоится 18 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.