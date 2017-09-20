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15:23 | Баскетбол

Ланге возглавил женскую сборную России

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Новым главным тренером женской сборной России назначен немецкий специалист Олаф Ланге, сообщает официальный сайт РФБ. Такое решение было принято по итогам заседания исполкома организации, который прошел сегодня. Напомним, что Ланге также является главным тренером УГМК.

Были утверждены кандидатуры двух старших тренеров женских резервных команд. Сборную "до 20 лет" возглавил Александр Ковалев, под руководством которого девушки U19 стали чемпионками мира. Елена Александрова стала старшим тренером сборной России U16.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/09/20/olaf-lange-utverzhden-na-post-glavnogo-trenera-zhenskoj-sbornoj/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igrok Igorek

Сомнительно... У нас он тренирует американок, и то - не всегда на коне. Странный выбор.

15:34