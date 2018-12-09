Курское "Динамо" разгромило "Енисей" и другие результаты чемпионата России по баскетболу среди женщин

Курское "Динамо" разгромило в Видном "Енисей", "Инвента" одолела "Динамо" из Новосибирска, МБА выиграл у ногинского "Спартака" в матчах очередного игрового дня женского ЧР по баскетболу.

После сегодняшнего игрового дня турнирную таблицу женской баскетбольной премьер-лиги возглавляет УГМК. В активе уральской команды 16 очков в 8 матчах. Второе место с тем же очковым показателем занимает курское "Динамо", у него на две игры больше. Замыкает тройку призеров с 12 баллами в 7 встречах "Надежда".

Премьер лига.

Женщины

Регулярный сезон

Енисей (Красноярский край) - Динамо К (Курск) - 53:119 (12:34, 22:28, 10:30, 9:27)

9 декабря. Видное. "ДС Видное".

МБА (Москва) - Спартак Нг (Ногинск) - 70:60 (24:15, 12:21, 16:13, 18:11)

9 декабря. Москва. "ДС Динамо".

Инвента (Курск) - Динамо Н (Новосибирская область) - 75:54 (10:11, 12:11, 25:22, 28:10)

9 декабря. Курск. "СКК".