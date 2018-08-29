Кубинский волейболист "Зенита" получил российское гражданство

Волейболист петербургского "Зенита" Ореоль Камехо получил российское гражданство, информирует пресс-служба клуба.
Ранее 31-летнему Камехо было предоставлено гражданство России, а сам кубинский волейболист заявил о желании выступать за национальную сборную страны. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что волейболист сможет играть за сборную России после смены спортивного гражданства.
В сезоне-2017/18 Камехо стал серебряным призером чемпионата России.
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https://vczenit-spb.ru/oreol-kameho-poluchil-rossijskij-pasport-fotootchet/