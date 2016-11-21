Кириленко впервые принял участие в заседании бюро ФИБА-Европа

В Стамбуле прошло заседание бюро ФИБА-Европа, в котором принял участие президент РФБ Андрей Кириленко, информирует официальный сайт организации.

Это мероприятие Международной федерации баскетбола стало первым, в котором участвовал глава РФБ. Напомним, что Кириленко был избран в Бюро ФИБА-Европа в мае 2016 года.

На заседании были заслушаны доклады 5 различных комиссий ФИБА-Европа (исполнительной, игровой, финансовой, технической и молодежной) о проведенной за последнее время работе.

Была предоставлена полная информация о мужском и женском чемпионатах Европы 2017 года.

Присутствующие были ознакомлены со специальным проектом "Тайм-аут". Это новая программа, которая позволит игрокам, закончившим свою карьеру, продолжить обучение в международном баскетбольном поле – в качестве менеджеров или различных баскетбольных чиновников.

В состав правовой комиссии ФИБА была включена Светлана Кузнецова, которая является руководителем юридического департамента РФБ.

Наконец, был озвучен ряд проблем национальных федераций, предоставлен отчет об успешном старте нового еврокубка – Лиги чемпионов. Плюс обсуждались планы на ближайшее будущее.