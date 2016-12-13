Кириленко напишет диссертацию об антидопинге

Глава РФБ Андрей Кириленко принял решение написать диссертацию на тему: "Экология атлета как новая научно-методическая модель развития мирового спорта, проблемы и перспективы ее внедрения в молодежной среде посредством развлекательных технологий", сообщают "Известия". В своей работе Кириленко планирует затронуть темы антидопинга, fair play ("честной игры") и социальной ответственности спортсмена.

– Вы спросите, зачем мне всё это нужно? Главный момент – опыт, который накоплен за всю мою карьеру, – подчеркнул Кириленко. – Начиная с детского баскетбола и заканчивая НБА, а это 13 сезонов в лучшей баскетбольной лиге мира плюс выступления за национальную сборную. Столько знаний и опыта, что их хочется как-то систематизировать, положить на бумагу, расставить по полочкам. Тем более в моей нынешней профессии это будет крайне полезно. Ведь изо дня в день я постоянно сталкиваюсь с темой антидопинга и fair play – от детского до взрослого баскетбола и баскетбола высших достижений. Пока я еще ни с кем не консультировался, но планирую встречаться со специалистами – во-первых, из НБА, там очень серьезная антидопинговая программа. Во-вторых, с представителями ФИБА и Международного олимпийского комитета (МОК). К этим специалистам у меня есть прямой доступ. И когда работа начнется, естественно, я буду консультироваться, советоваться, спрашивать и уточнять детали.

