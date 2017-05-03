Кириленко и Яо Мин вошли в Центральное бюро ФИБА

Российская федерация баскетбола (РФБ) на своем официальном сайте сообщает, что президент организации Андрей Кириленко избран в Центральное бюро ФИБА. Заседание Центрального бюро состоялось сегодня в Гонконге и выбрало пять новых представителей. В него помимо Кириленко вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член Бюро ФИБА-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

На заседании обсуждались и другие вопросы. Самым важным из них стало определение хозяев чемпионатов мира 2018 года среди команд U17. Женский турнир пройдет в Минске, а мужской – в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.