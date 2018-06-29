Карасев сможет сыграть с Бельгией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что Сергей Карасев сможет принять участие в матче отбора Кубка мира-2019 с Бельгией. В товарищеском матче с Латвией он повредил плечо.
– Карасев пропустил последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Бельгию, но по другой причине – немного подвернул в среду голеностоп, – цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. – Тем не менее, к игре, думаю, будет готов. Профессиональные спортсмены все время что-то лечат. У каждого свои слабые места или старые болячки. Если ты проснулся, и у тебя ничего не болит – значит, ты умер.
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https://russiabasket.ru/news/34348/sergej-bazarevich-s-belgiej-budem-staratsya-ispolzovat-preimushhestvo-v-razmere