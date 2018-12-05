Капитан баскетбольной команды потрогал за ягодицы девушку из группы поддержки

Капитан "Уфимца" Артем Исаков потрогал за ягодицы чирлидершу алтайской команды в матче Суперлиги второго дивизиона против "АлтайБаскета" (76:69).
Инцидент произошел по окончании матча между командами. В тот момент, когда баскетболисты обменивались рукопожатиями, Исаков прошел между танцевавших девушек и потрогал одну из них за ягодицы. Поступок баскетболиста, который, к слову, оказался женат, попал под прицелы видеокамер.
Отметим, что жена баскетболиста является действующей волейболисткой.
Баскетболист "Уфимца" нажил проблем на свою задницу, пощупав другую.– Breaking Mash (@BreakingMash) 5 декабря 2018 г.
А все из-за того, что капитан команды решил жамкнуть на удачу ягодицу одной из черлидерш. pic.twitter.com/yujYCefSff
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