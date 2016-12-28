23:43 28 декабря | БАСКЕТБОЛ

Каннингем набрал 74 очка за матч в чемпионате Китая

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Экс-игрок НБА Джаред Каннингем в матче чемпионата Китая набрал 74 очка за 45 минут на паркете. Американец, выступающий за "Цзяньсу Драгонс", в поединке с "Фуцзянь Сюнсин" реализовал 7 трехочковых бросков, 15 двухочоковых и 23 штрафных. Несмотря на это, его команда проиграла со счетом 129:148.

Ранее Каннингем выступал в составе "Далласа", "Атланты", "Клипперс", "Сакраменто" и "Кливленда". Ни в одном из клубов он не смог закрепиться в основном составе. Всего на его счету 80 матчей в НБА, в которых он в среднем набирал 2,3 очка. 

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