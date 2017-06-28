Кацикарис возглавил иерусалимский "Хапоэль"

Бывший главный тренер сборной России Фотис Кацикарис возглавил "Хапоэль" из Иерусалима, сообщает Sportando. Специалист сменил Симони Пьяниджани, который примет "Милан".

Кацикарис возглавлял мужскую сборную России с декабря 2012 года по июль 2013 года. За три дня до начала подготовки к Евробаскету он покинул команду, объяснив свое решение противодействием работе со стороны тогдашней главы РФБ Юлии Аникеевой.

Также Кацикарис возглавлял "Динамо" из Санкт-Петербурга" и "Локомотив", а с начала 2017 года работал в "Мурсии".