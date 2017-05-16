06:29 | БАСКЕТБОЛ

"Известия": УНИКС возглавит иностранец

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Новым главным тренером УНИКСа станет иностранец, утверждают "Известия". Клуб близок к расставанию с действующим наставником команды Евгением Пашутиным. Как ранее подчеркнул президент казанского клуба Евгений Богачев, 48-летний специалист не выполнил условия для автоматического продления контракта на следующий год (выход команды в четвертьфинал Евролиги или в финал Единой лиги ВТБ). Поэтому, скорее всего, Евгению Пашутину будет найдена замена. На данный момент руководство УНИКСа рассматривает двух кандидатов на этот пост – 62-летнего литовца Йонаса Казлаускаса, тренировавшего в сезоне-2011/12 ЦСКА, и 51-летнего итальянца Луку Банки, последним местом работы которого был "Милан".

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/703661

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КОММЕНТАРИИ (1)
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burmistr

Вообще-то Известиям не верят даже болельщики. А Казлаускас-худшее,что было в ЦСКА за всё время существования клуба.

07:35