"Известия": штат РФБ сократили на треть

В РФБ была проведена реструктуризация, направленная на снижение расходов и повышение эффективности работы, сообщают "Известия". По информации издания, в январе 2017 года штат федерации сократился на 30 процентов: были упразднены департаменты любительского баскетбола и маркетинга и пиара. Сотрудники этих отделов, которым удалось избежать увольнения, были переведены в департамент развития. Всего баскетбольную федерацию покинуло около 20 человек, в том числе руководитель маркетингового направления, супруга президента РФБ Андрея Кириленко Мария Лопатова.