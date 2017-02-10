02:15 | БАСКЕТБОЛ

"Известия": штат РФБ сократили на треть

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В РФБ была проведена реструктуризация, направленная на снижение расходов и повышение эффективности работы, сообщают "Известия". По информации издания, в январе 2017 года штат федерации сократился на 30 процентов: были упразднены департаменты любительского баскетбола и маркетинга и пиара. Сотрудники этих отделов, которым удалось избежать увольнения, были переведены в департамент развития. Всего баскетбольную федерацию покинуло около 20 человек, в том числе руководитель маркетингового направления, супруга президента РФБ Андрея Кириленко Мария Лопатова.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/663388

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