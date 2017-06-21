"Известия": Ивановича в "Химках" сменит Блатт или Барцокас

Черногорский специалист Душко Иванович покидает пост главного тренера "Химок", сообщают "Известия". Несмотря на выполнение поставленной перед коллективом задачи – команда попала в Евролигу-2017/18, – руководители подмосковного клуба приняли решение не продлевать контракта с 59-летним тренером. По информации источника, о расставании с Ивановичем будет объявлено уже на этой неделе.

После официального заявления об отставке Душко Ивановича "Химки" объявят и имя его преемника. Как сообщает источника, руководство химчан выбирает между двумя кандидатами – 58-летним американцем Дэвидом Блаттом и 52-летним греком Георгиосом Барцокасом. Оба специалиста хорошо знакомы российским любителям баскетбола. Блатт шесть лет тренировал сборную России, добившись с ней лучших результатов в истории, а Барцокас в сезоне-2015/16 работал в клубе "Локомотив-Кубань", дойдя с ним до "Финала четырех" Евролиги.