"Известия": "Автодор" сумел удержать Миннерата до конца сезона

Форвард Николас Миннерат доиграет сезон-2016/17 в составе саратовского "Автодора", сообщают "Известия". Своей результативной игрой в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА 28-летний баскетболист привлек внимание двух клубов, участвующих в Евролиге-2016/17. Руководство российской команды получило достойные предложения по переходу американца, но все же решило оставить форварда до истечения его контракта.

После 11 сыгранных матчей Миннерат является лидером Единой лиги по количеству набранных очков. В среднем за игру выпускник Детройтского университета набирает 22,2 очка, опережая Алексея Шведа (20,6), Данило Анджукича (20) и Кита Лэнгфорда (19).