Испания разгромила Белоруссию в отборочном матче чемпионата мира

Состоялись первые матчи отборочного турнира чемпионата мира в европейской зоне. Отметим, что Испания разгромила Белоруссию, а Хорватия еще крупнее выиграла у команды Румынии.

Отборочный турнир. Европа. 1-й раунд. Группа A

Словения - Черногория - 74:87 (14:24, 25:22, 17:12, 18:29)

1 июля.

Испания - Белоруссия - 80:60 (19:15, 19:13, 22:14, 20:18)

1 июля.

Отборочный турнир. Европа. 1-й раунд. Группа B

Турция - Швеция - 77:52 (17:15, 22:10, 25:16, 13:11)

1 июля.

Украина - Латвия - 71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20)

1 июля.

Отборочный турнир. Европа. 1-й раунд. Группа C

Косово - Польша - 70:103 (23:30, 11:27, 25:23, 11:23)

1 июля.

Венгрия - Литва - 50:73 (14:19, 10:18, 13:18, 13:18)

1 июля.

Отборочный турнир. Европа. 1-й раунд. Группа D

Голландия - Италия - 81:66 (19:15, 19:15, 20:19, 23:17)

1 июля.

Румыния - Хорватия - 63:90 (18:19, 13:25, 16:25, 16:21)

1 июля.