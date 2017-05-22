"Искра" в дебютном сезоне берет трофей! Итоги финальных матчей высшей лиги КЛБ

В матче Искра – Русал2, победители "регулярки" смогли перешагнуть отметку в 100 мячей и завершили матч со счетом 105:77.

Вчера все, кто пришел в СШОР № 71 "Тимирязевская" на решающие матчи, увидели не только сумасшедшие матчи Суперлиги, но и интереснейшие встречи Высшей лиги.

Полуфиналы состоялись днем ранее. Тогда стало известно, что 2 лидера регулярного чемпионата без особых усилий преодолели эту стадию.

В матче Искра – Русал2, победители регулярки смогли перешагнуть отметку в 100 мячей и завершили матч со счетом 105:77.

В другом матче Авоська была сильнее IP-Home 87:63 и также заработала путевку в финал.

В финале зрители увидели баталию двух грандов Высшей лиги – Авоськи и Искры.

Всю игру от стартового свистка впереди была команда Искра. Каждый игровой отрезок Авоська, казалось бы, вот-вот приближается к лидеру (отставание сокращалось до 2 – 3 очков), но Искру было не остановить. Команда смогла довести матч в свою пользу, итог - Искра – чемпион Высшей лиги КЛБ, Авоська – серебряный призер.

В матче за бронзу зрители также увидели игру "очко в очко", в которой первенствовали баскетболисты IP-Home. Русал2 достойно сражался, но все же уступил. Команды расположились в финале четырех согласно занятым в регулярном чемпионате местам.

В церемонии награждения приняли участие президент ГК Корпоративная лига Хайруллин Ильдар, главный судья КЛБ – Жук Антон, руководитель судейского комитета ФБМ – Михайлов Сергей и президент МЛБЛ, член исполкома РФБ, вице-президент ФБМ – Новожилов Александр Геннадьевич. Были вручены как командные номинации, так и индивидуальные.

Этот праздник баскетбола был бы невозможен без феноменальной поддержки болельщиков. Такой поддержки с трибун не было слышно давно. Именно это помогало командам в сложные минуты матча, именно для вас эти победы! Спасибо всем, кто пришел увидеть это, – уверены, никто не остался равнодушным.