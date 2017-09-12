Имя тренера женской сборной России будет объявлено до конца сентября

Председатель тренерского совета РФБ по женским командам Анна Архипова-фон Калманович сообщила, что новый главный тренер женской сборной России будет назначен до конца месяца. По ее словам, рассмотрение кандидатов на этот пост состоится в период с 25 по 29 сентября.

- Совет сегодня обсуждал вопрос о новом главном тренере, но пока результатов нет. Думаю, это вопрос ближайшего будущего, - цитирует "Р-Спорт" Архипову-фон Калманович. - До конца сентября в любом случае надо будет принимать решение, потому что уже надо будет подавать заявку на отборочный цикл. До конца месяца назначение будет сделано. Тренерский совет, где будем обсуждать кандидатов на роль тренера сборной, мы намечаем провести в период с 25 по 29 сентября.

Напомним, предыдущим тренером российских баскетболисток был Александр Васин, работавший с командой с 2015 по 2017 год. Он ушел в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Сборная не вышла в 1/4 финала турнира, лишившись шанса сыграть на чемпионате мира 2018 года.