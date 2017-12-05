Игроки "Химок" выполнили нормативы ГТО

В химкинском центре тестирования нормативы ГТО выполнили игроки БК "Химки". Дмитрий Соколов и Энтони Гилл вместе с игроками академии подмосковного клуба Дмитрием Карбусовым, Даниилом Зиборовым и Кириллом Белогорцевым проверили свою физическую готовность в выполнении силовых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Соколов и Гилл выполнили силовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Инициативу звезд главной команды поддержали и баскетболисты фарм-команды "Химки-Подмосковье" и молодежки. Спортсмены выполнили упражнения в своих возрастных категориях, которые включали такие дисциплины, как тест на гибкость, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, стрельбу, поднимание туловища из положения лежа и рывок гири весом 16 кг.

"Возрождение комплекса ГТО – нужная и правильная вещь. Сейчас многие занимаются сидячей работой, что очень пагубно влияет на здоровье. А выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – хороший импульс к оздоровлению населения", – отметил Соколов.