"Химки" организовали школьникам встречу с Едешко

"Химки" организовали для химкинских школьников встречу с легендарным советским баскетболистом, олимпийским чемпионом-1972 Иваном Едешко. 2 500 учащихся образовательных школ муниципалитета, воспитанников местной СШОР по баскетболу и их родители пообщались с автором "золотого" паса баскетбольного финала мюнхенской Олимпиады.

Прославленный защитник отметил, что приятно удивлен растущей популярностью баскетбола после выхода самой кассовой в истории России картины "Движение вверх".

– Никто не ожидал такой популярности фильма "Движение вверх", – сказал Едешко. – Но сам факт того, что после его просмотра дети пошли заниматься спортом, говорит о многом. Мне очень приятно видеть, что в Химках созданы такие отличные условия для занятий баскетболом. Мне всегда нравится работать с детьми, и сегодняшний праздник баскетбола – по-настоящему яркое и позитивное мероприятие.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась и презентация баскетбольной академии "Химок". Учреждение представляет собой структуру, состоящую из пяти ступеней подготовки, начиная с детского спорта, переходного этапа спортивного резерва и выхода на уровень спорта высших достижений. Воспитанники баскетбольной академии поучаствовали в конкурсах мастерства и по броскам сверху, а также провели выставочный матч.