Гилл принял участие в акции "Лес Победы"

Из-за травмы голеностопа форвард БК "Химки" Энтони Гилл не смог принять участие в игре с Енисеев. Но в субботу, 12 мая, он попросил назначить восстановительные процедуры на вторую половину дня, а утром отправился в химкинский сквер "Связь поколений", чтобы посадить каштан. Поддержать лидера подмосковной команды отправились и воспитанники академии БК "Химки".

Цель Всероссийского проекта "Лес Победы" – высадить в разных частях страны именное дерево в память о погибших. Мероприятие прошло во всех микрорайонах городского округа на 260 площадках. Участие в акции приняли более 12 тысяч человек.

Возле каждого саженца установлена специальная табличка, на которой нанесены фамилии людей, принявших участие в посадке.