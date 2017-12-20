Гилл и Соколов посетили детский дом

Матчи 13-го тура Евролиги будут посвящены благотворительному проекту One Team. БК "Химки" считается одним из самых активных участников этой социальной программы. Желто-синие работает сразу с двумя группами детей: в Мытищинском детском доме "Школа музыкального воспитания" и в Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера". Химкинские игроки регулярно проводят с детьми занятия по программе One Team.

Во вторник после тренировки на "Арене Мытищи" послы "Химок" Энтони Гилл и Дмитрий Соколов отправились в гости к воспитанникам детского дома в Мытищах. Наши Игроки передали ребятам кроссовки и новогодние подарки от всех игроков клуба. Дети примерили подарки и в них отправились на тренировку, которую вместе с игроками проводил тренер One Team Виталий Носов.