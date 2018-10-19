Георгиос Барцокас: "Игра с "Эфесом" получилась очень странной"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после домашнего поражения от турецкого "Эфеса", ставшего для команды третьим подряд в Евролиге, рассказал, за счет чего команда может улучшить игру.

- Это был очень странный матч, - отметил Барцокас. - В начале случилась техническая задержка. Затем мы уступали в счете, позволили соперникам действовать в их ритме, но смогли вернуться в игру. У нас были шансы на победу, но все было как будто против нас: Тони Крокер и Алексей Швед смазали штрафные, затем соперник забил последний сумасшедший трехочковый.

Пока у нас нет результата в Евролиге, и во-первых, нам нужно улучшать собственную игру, пока мы действуем не лучшим образом. А во-вторых, нужно включать больше игроков в ротацию - в концовках недостаточно шести-семи баскетболистов, нам нужен вклад каждого. Особенно на таком уровне. Всем командам необходим глубокий и качественный состав. (Антон Бабошин)

Все о баскетболе - здесь