Фрилэнд покинул ЦСКА

Центровой ЦСКА Джоэл Фрилэнд покинул клуб. У 30-летнего британца истек срок контракта. Баскетболист перешел в армейский клуб из "Портленда" в 2015 году. За два года он провел 55 матчей, в которых в среднем набирал по 5,8 очка, делал 3,3 подбора и 0,5 блок-шота.

– Хочу поблагодарить ЦСКА за возможность защищать цвета великого клуба, – приводит официальный сайт клуба слова Фрилэнда. – Два года получились тяжелыми для меня из-за травм, но вся команда и организация отнеслись с огромной поддержкой и терпением к моей ситуации. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, было большой привилегией выступать рядом с такими классными игроками. Последнее, но не менее важное, огромное спасибо болельщикам за постоянную поддержку.

– На протяжении всей карьеры Джоэл показывал очень высокий уровень мастерства с редким для "большого" набором умений, потому мы всерьез рассчитывали усилиться с его приходом, – сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. – К сожалению, в первый же год Фрилэнда настигли обидные травмы, потребовавшие от игрока, медицинского и тренерского штабов больших усилий для возвращения формы. Искренне жаль, что по упомянутым объективным обстоятельствам у него не получилось заиграть в ЦСКА, но к баскетболисту нет никаких претензий по рабочей этике и самоотдаче. Несмотря на трудности, он оставался жизнерадостным и дружелюбным товарищем по команде, всегда готовым поддержать и словом, и делом, и я хочу поблагодарить Джоэла за терпение и позитивный настрой. Желаю ему крепкого здоровья и удачи в продолжении карьеры!