Фридзон оценил "Движение вверх"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что ему понравился фильм "Движение вверх", рассказывающий о победе сборной СССР на Олимпиаде-72. По словам игрока, такие картины надо снимать почаще.

– Понравилось, очень позитивный фильм, - сказал Фридзон. - Мы ходили большой компанией, 14 человек, и всем понравилось. Я вообще всю эту историю очень хорошо знаю, да, какие-то моменты приукрашены, но в кино это всегда – так видит художник. Но в целом фильм хороший – люди и поплакали, и порадовались, в конце похлопали. Думаю, почаще такие нужно снимать. И для баскетбола это плюс – посмотрите, "Движение вверх" уже самый кассовый фильм в российской истории. Мне все знакомые говорят – идем на "Движение вверх", и сразу тебя вспоминаем. Я рад, что такой фильм сняли. Много позитива, гордость за страну, за сборную, это самое главное.

– А сам баскетбол как показан?

– Ну, конечно, тут спецэффекты, новые технологии. Думаю, в то время люди так еще не могли прыгать (смеется). Но снято очень здорово, надо отдать должное. И сюжет хороший, и актеры – Машков очень здорово играет тренера. (Антон БАБОШИН)