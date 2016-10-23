Фотис Кацикарис: "Матчи уровня "Химки" - "Локо" решают личности, что и доказал Швед"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Химок" (65:73) отметил, судьбу встреч подобного уровня решают личности отдельных игроков, что и доказал Алексей Швед. По словам специалиста, главное в баскетболе – это характер.

– Матчи такого уровня решают личности, что и доказал Алексей Швед, – приводит "Р-Спорт" слова Кацикариса. – Человек впервые за три месяца вышел на площадку, но был абсолютно уверен в себе и набрал 21 очко, четыре раза забил издали. В нашей команде есть игроки, которые могут создавать и забивать, но уверенности не хватает.

Мы работали последнюю неделю, чтобы восстановиться психологически после тяжелого поражения от "Енисея", чтобы улучшить свою игру. Главное в баскетболе – это характер, и нам нужно многое изменить в этом плане, нужно поверить, что мы можем бороться и обыгрывать любого соперника.