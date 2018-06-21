Форвард "Нижнего Новгорода" Панин стал свободным агентом

"Нижний Новгород" воспользовался опцией выхода из контракта 34-летнего форварда Вадима Панина. По информации источника "Известий", игрок стал свободным агентом. Средние показатели Панина в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ таковы: 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.



– Вадим действительно стал свободным агентом, – заявил агент игрока Вадим Михелвский. – Он провел хороший сезон в НН, особенно его финальную часть. Панин был одним из лучших игроков в серии плей-офф с УНИКСом. Могу точно сказать, что он намерен продолжить карьеру. Сейчас мы ищем новый клуб, рассматриваем варианты из Единой лиги и европейских чемпионатов. В прошлом году у нас были положительные примеры с удачным выступлением Валерия Лиходея в чемпионате Италии и Александра Захарова в первенстве Литвы.