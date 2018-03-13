Форвард "Автодора" Кларк по окончании сезона, вероятно, перейдет в другой клуб

Президент "Автодора" Владимир Родионов заявил, что форвард Коти Кларк, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона. К нему проявляют интерес российские и иностранные команды. В частности, 25-летнего американца не прочь вернуть и его бывший клуб – казанский УНИКС, в составе которого Кларк выступал в сезоне Единой лиги ВТБ 2016/17, набирая в среднем по 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи.

- К нам действительно обращались несколько иностранных команд по поводу контракта Кларка, – цитируют "Известия" Родионова. – Мы приняли решение оставить его в команде до конца сезона. При этом есть понимание, что удержать его после окончания контракта вряд ли получится.