"Финал четырех" женского Кубка России пройдет в Курске

Решающие матчи "Финала четырех" Кубка России-2018/19 среди женщин пройдут в Курске, сообщает сайт РФБ.

В полуфиналах 22 декабря встретятся хозяйки площадки и оренбургская "Надежда", а также екатеринбургский УГМК и "Спарта энд К" из Видного. На следующий день пройдут матч за 3-е место и финал.

Женский Кубок России по баскетболу впервые был разыгран в сезоне-2003/04. За 14 лет проведения турнира его победительницами становились лишь три команды - УГМК (8 раз), ЦСКА (4 раза) и курское "Динамо" (3 раза). (Игорь Барышев)