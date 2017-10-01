ФИБА со 2 по 5 октября проверит готовность России к Кубку мира-2023

Оценочная комиссия ФИБА проверит готовность российских городов к проведению мужского Кубка мира-2023, сообщает официальный сайт РФБ. Со 2 по 5 октября она посетит Моску, Казань, Санкт-Петербург и Пермь. Планируются встречи с представителями властей региона.

В состав оценочной комиссии ФИБА вошли Хамане Нианг (президент ФИБА-Африка, вице-президент ФИБА), Инго Вайс (казначей ФИБА, президент Федерации баскетбола Германии) и Любомир Котлеба (вице-президент технической комиссии ФИБА). В рамках своего визита комиссия посетит спортивные сооружения, предназначенные для проведения баскетбольных матчей и тренировок, а также гостиницы, в которых будут организованы проживание и питание сборных команд, представителей ФИБА, почетных гостей, журналистов и болельщиков.

Россия является одним из претендентов на проведение мужского Кубка мира-2023. Всего были поданы 4 заявки. Две страны – Россия и Турция – готовы принять турнир в одиночку. Совместные заявки выдвинули Аргентина с Уругваем, а также три азиатские страны – Япония, Индонезия и Филиппины. Хозяева Кубка мира-2023 будут объявлены 9 декабря этого года на заседании Центрального Бюро ФИБА.