21:11 | БАСКЕТБОЛ

ФИБА приостановила членство федерации Бразилии

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) приостановила членство Федерации баскетбола Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ФИБА.

Данное решение было вынесено на исполкоме организации. Федерация баскетбола Бразилии обвиняется в неучастии в континентальных молодежных соревнованиях и в соревнованиях "3 на 3" среди взрослых команд. Также в вину Федерации баскетбола Бразилии ставится неспособность организовать международный турнир "3 на 3" в Рио-де-Жанейро, а также финансовая задолженность перед ФИБА.

Также отмечается, что при формировании национальных бразильских команд зафиксировано вмешательство третьих лиц, а также отсутствие реформ организации или плана реструктуризации.

Исполком организации повторно оценит ситуацию во время заседания 28 января 2017 года.

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