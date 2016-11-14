ФИБА приостановила членство федерации Бразилии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приостановила членство Федерации баскетбола Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ФИБА.

Данное решение было вынесено на исполкоме организации. Федерация баскетбола Бразилии обвиняется в неучастии в континентальных молодежных соревнованиях и в соревнованиях "3 на 3" среди взрослых команд. Также в вину Федерации баскетбола Бразилии ставится неспособность организовать международный турнир "3 на 3" в Рио-де-Жанейро, а также финансовая задолженность перед ФИБА.

Также отмечается, что при формировании национальных бразильских команд зафиксировано вмешательство третьих лиц, а также отсутствие реформ организации или плана реструктуризации.

Исполком организации повторно оценит ситуацию во время заседания 28 января 2017 года.