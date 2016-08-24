21:13 24 августа | БАСКЕТБОЛ

ФИБА поздравила Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

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Сегодня в адрес Российской Федерации Баскетбола (РФБ) пришло письмо за подписью исполнительного директора ФИБА-Европа Камила Новака, сообщает официальный сайт российской органиации. Один из руководителей международной федерации поздравил Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ.

В письме отмечено, что ФИБА с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с РФБ в ближайшие годы на благо всего европейского баскетбола.

"Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам. Мы сделаем все возможное, чтобы быть полезными для вашей федерации", – говорится в письме ФИБА.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/08/24/rukovodstvo-fiba-pozdravilo-kirilenko-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-rfb/

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