ФИБА поздравила Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

Сегодня в адрес Российской Федерации Баскетбола (РФБ) пришло письмо за подписью исполнительного директора ФИБА-Европа Камила Новака, сообщает официальный сайт российской органиации. Один из руководителей международной федерации поздравил Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ.
В письме отмечено, что ФИБА с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с РФБ в ближайшие годы на благо всего европейского баскетбола.
"Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам. Мы сделаем все возможное, чтобы быть полезными для вашей федерации", – говорится в письме ФИБА.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2016/08/24/rukovodstvo-fiba-pozdravilo-kirilenko-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-rfb/