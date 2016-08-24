ФИБА поздравила Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

Сегодня в адрес Российской Федерации Баскетбола (РФБ) пришло письмо за подписью исполнительного директора ФИБА-Европа Камила Новака, сообщает официальный сайт российской органиации. Один из руководителей международной федерации поздравил Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ.

В письме отмечено, что ФИБА с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с РФБ в ближайшие годы на благо всего европейского баскетбола.