Федерация баскетбола Черногории отстранила "Будучность"

Федерация баскетбола Черногории приняла решение отстранить "Будучность" от всех турниров, проводящихся под эгидой организации, сообщает Eurohoops. Такое решение принято в связи с тем, что клуб принимает участие в Кубке Европы. При этом санкция пока носит временный характер.

– Наше решение будет легитимным только в том случае, если ФИБА применит такие же санкции ко всем командам, участвующим в Кубке Европы, – подчеркнул глава Федерации баскетбола Черногории Петар Попович. – Если этого не произойдет, мы отменим санкции.