Фантастическая концовка! Студенческая команда победила, уступая 4 очка менее чем за секунду до конца матча

В студенческой лиге Северной Америки состоялся матч с невероятной концовкой. "Вирджиния" уступала "Луизвиллю" 62:66 за 0,8 секунды до конца встречи, однако смогла выиграть. Сперва Тай Джером реализовал два штрафных броска, после чего вбросил мяч из-за лицевой на Де'Андре Хантера, который реализовал трехочковый за 0,2 секунды до финальной сирены.
With less than a second to go, Louisville was primed to upset No. 1 Virginia.– Sports Illustrated (@SInow) 2 марта 2018 г.
And then, this happened... pic.twitter.com/yukpCUca04
A lot can happen in 0.8 seconds pic.twitter.com/I8ASmAJAA6– Sports Illustrated (@SInow) 2 марта 2018 г.
ProfiTeam
Платошкин Андрей Мяч после пробития штрафных отдаётся пробивавшей команде в случае технического фола другой команды. То есть умышленного фола или как наказание за вмешательство тренера ещё..
19:11
sergey.v1968
это специальные правила для американского студенческого баскетбола: мяч всегда передаётся проигрывающей команде, пока она не сравняет или не выйдет вперёд. То есть Луи не повезло - проигрывай она, стала бы победительницей. Инфа 100 %
18:53
Платошкин Андрей
об это нужно снять фильм, однозначно. Думаю что лучше сериал. Блин, а как после штрафных бросков они еще и мячом владели??
18:38
shpasic
об это нужно снять фильм, однозначно.
18:28
Andvaraforce
Хотите сказать, что игрок, исполнявший штрафные, выбрасывал мяч из-за лицевой? Это по каким правилам?
18:10