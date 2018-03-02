Фантастическая концовка! Студенческая команда победила, уступая 4 очка менее чем за секунду до конца матча

В студенческой лиге Северной Америки состоялся матч с невероятной концовкой. "Вирджиния" уступала "Луизвиллю" 62:66 за 0,8 секунды до конца встречи, однако смогла выиграть. Сперва Тай Джером реализовал два штрафных броска, после чего вбросил мяч из-за лицевой на Де'Андре Хантера, который реализовал трехочковый за 0,2 секунды до финальной сирены.

With less than a second to go, Louisville was primed to upset No. 1 Virginia.

And then, this happened... pic.twitter.com/yukpCUca04 – Sports Illustrated (@SInow) 2 марта 2018 г.