17:36 | Баскетбол

Фантастическая концовка! Студенческая команда победила, уступая 4 очка менее чем за секунду до конца матча

5

В студенческой лиге Северной Америки состоялся матч с невероятной концовкой. "Вирджиния" уступала "Луизвиллю" 62:66 за 0,8 секунды до конца встречи, однако смогла выиграть. Сперва Тай Джером реализовал два штрафных броска, после чего вбросил мяч из-за лицевой на Де'Андре Хантера, который реализовал трехочковый за 0,2 секунды до финальной сирены.

 

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

ProfiTeam

Платошкин Андрей Мяч после пробития штрафных отдаётся пробивавшей команде в случае технического фола другой команды. То есть умышленного фола или как наказание за вмешательство тренера ещё..

19:11

sergey.v1968

это специальные правила для американского студенческого баскетбола: мяч всегда передаётся проигрывающей команде, пока она не сравняет или не выйдет вперёд. То есть Луи не повезло - проигрывай она, стала бы победительницей. Инфа 100 %

18:53

Платошкин Андрей

об это нужно снять фильм, однозначно. Думаю что лучше сериал. Блин, а как после штрафных бросков они еще и мячом владели??

18:38

shpasic

об это нужно снять фильм, однозначно.

18:28

Andvaraforce

Хотите сказать, что игрок, исполнявший штрафные, выбрасывал мяч из-за лицевой? Это по каким правилам?

18:10

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!