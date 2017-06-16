Евролига расследует расистское заявление президента "Летувос Ритас"

Евролига открыла дисциплинарное дело в отношении президента литовского "Летувос Ритас" Гедвидаса Вайнаускаса из-за его расисткого заявления, сообщается на официальном сайте лиги. Ранее Вайнаускас в интервью сказал, что в баскетбольной команде должно быть минимум два чернокожих игрока, иначе у клуба возникнут проблемы.

Клуб может быть отстранен от участия в Евролиге и Еврокубке. На предстоящей генеральной ассамблее Кубка Европы также будет предложено запретить Вайнаускасу представлять клубы в совете турнира.