Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона

Руководство Евролиги наложило санкции на "Химки" за поведение болельщиков во время четвертого матча серии против ЦСКА (1-3) в рамках четвертьфинала турнира. Об этом говорится в официальном письме, которое клуб получил от организации.

"Химки" будут оштрафованы за то, что фанаты бросили бутылки на площадку и пытались спуститься с трибуны, чтобы атаковать судей. Также санкции наложены на игрока подмосковной команды Томаса Робинсона за нецензурные высказывания в адрес рефери после игры.