15:10 | Баскетбол

Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона

Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона. Фото "СЭ"
Евролига оштрафовала "Химки" и Робинсона. Фото "СЭ"
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Руководство Евролиги наложило санкции на "Химки" за поведение болельщиков во время четвертого матча серии против ЦСКА (1-3) в рамках четвертьфинала турнира. Об этом говорится в официальном письме, которое клуб получил от организации.

"Химки" будут оштрафованы за то, что фанаты бросили бутылки на площадку и пытались спуститься с трибуны, чтобы атаковать судей. Также санкции наложены на игрока подмосковной команды Томаса Робинсона за нецензурные высказывания в адрес рефери после игры.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

а хронометристка непричем да? маразм!

15:36

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