Евгения Белякова: "Приятно чувствовать поддержку болельщиков перед чемпионатом Европы"

Капитан сборной России Евгения Белякова поблагодарила болельщиков, которые пришли поддержать команду перед чемпионатом Европы. В воскресенье в Сочи прошла презентация российской сборной, которая 16 июня стартует на турнире в Чехии. На групповом этапе соперницами россиянок будут команды Латвии, Бельгии и Черногории.

– Отличное мероприятие, большое спасибо всем, кто пришел! – цитирует официальный сайт РФБ Белякову. – Было много интересных и даже порой каверзных вопросов, на которые было очень сложно ответить. Видно, что люди разбираются в баскетболе, понимают его. Получилось такое теплое и уютное мероприятие, и нам очень приятно чувствовать поддержку. Помогут ли сегодняшние эмоции в работе? Я надеюсь. Сейчас идет сложный период подготовки, дальше должно быть полегче.